Ministro da Educação defende que Açores vão ser cada vez mais importantes no setor espacial

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, defendeu esta segunda-feira que os Açores vão ser cada vez mais importantes no setor espacial, uma das áreas prioritárias para Portugal.



Santa Maria, Açores Sean 2013

"Os Açores vão ser cada vez mais importantes, em particular a ilha de Santa Maria, para o desenvolvimento de projetos na área do Espaço em Portugal e na Europa", afirmou o governante, em declarações aos jornalistas, durante uma visita à ilha de Santa Maria, nos Açores.

Fernando Alexandre salientou que o Governo pretende fazer uma "grande aposta no Espaço" e já reforçou o investimento nesta área através da Agência Espacial Europeia, para um ciclo longo.

"No próximo ano vamos ter um grande debate nacional sobre as prioridades para o país. Algo que já sabemos é que o Espaço será uma dessas áreas e que os Açores serão uma das regiões fundamentais para a concretização dessa estratégia", frisou.

O governante considerou que é preciso pensar globalmente como é que Portugal, através das suas regiões, e em específico dos Açores, pode "cada vez mais contribuir para ultrapassar os grandes desafios que a Europa enfrenta".

"Na área espacial, a ilha de Santa Maria e a Região Autónoma dos Açores serão certamente um espaço que vai ser cada vez mais importante e vai, por essa via, tornar Portugal maior e também vai ser cada vez mais importante dentro da União Europeia", salientou.

Durante esta segunda-feira, o ministro, acompanhado pelo presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, visitou a estação de Santa Maria da Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais (REAGE), o Centro de Lançamento da Malbusca e a Sede da Agência Espacial Portuguesa.

O chefe do executivo açoriano defendeu que o desenvolvimento do setor espacial exige "investimentos sinergéticos".

"Tivemos a oportunidade neste roteiro de mostrar que a capacidade instalada que os Açores têm, junta com a nossa identidade geográfica e oportunidade, é geradora de valor acrescentado geopolítico e geoestratégico ao país e que precisamos todos de fazer investimentos sinergéticos. Não podem ser só as capacidades do investimento público da região ou do investimento privado dos empresários regionais, mas também no domínio nacional e até europeu", alertou.

José Manuel Bolieiro manifestou ainda satisfação com a "pronta resposta" do ministro ao convite para conhecer as capacidades instaladas nos Açores.

"Estou convencido de que o senhor ministro, agora melhor conhecedor destas capacidades, entenderá também melhor o potencial dos Açores e o potencial de Portugal, nos domínios da ciência e da tecnologia e desta nossa geografia, tanto na economia espacial, como na economia azul. Os Açores dão dimensão e projeção atlântica a Portugal como nenhum outro território do país", sublinhou.

A visita do ministro da Ciência aos Açores termina na terça-feira, na ilha do Faial, com passagens pelo Instituto de Investigação em Ciências do Mar Okeanos, da Universidade dos Açores, e pelo Tecnopolo MARTEC.