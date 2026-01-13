Sábado – Pense por si

TRUMP. AS ONDAS DE CHOQUE DA “DOUTRINA DONROE”

Base das Lajes. Açores no centro do furacão

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 23:00

O risco de uma intervenção americana no arquipélago, antes tido como inverosímil, passou a estar no cenário – não é alto para já, mas existe. Gronelândia vai ser teste.

A 22 de junho de 1939, a nove semanas da invasão nazi da Polónia, o The New York Times noticiava o discurso do influente Stephan P. Duggan, lido à frente de 20 mil licenciados. A sua perspetiva, notava o jornal, era a de que a Alemanha poderia absorver a Dinamarca e a sua “possessão”, a Gronelândia. Isto era uma “ameaça real” para a segurança dos Estados Unidos (EUA), tal como o risco de “absorção dos Açores”. A recomendação: a Doutrina Monroe, que desde 1823 definia que qualquer intervenção europeia nas Américas era contra os EUA, “deveria ser estendida para cobrir as ilhas dos Açores, no meio do Atlântico, agora detidas por Portugal”.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casas Presidência da República Furacão Serviço militar Estados Unidos Gronelândia Portugal União Europeia Paulo Estêvão Bruno Maçães Google Rádio e Televisão de Portugal Governo Regional dos Açores New York Magazine João Vale de Almeida José Manuel Bolieiro
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Base das Lajes. Açores no centro do furacão