Na 23.ª Gala do Desporto, organizada pela Confederação do Desporto de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues realçou que esses "excessos" se tratam de "situações pontuais", preferindo destacar os méritos e conquistas dos galardoados.



"Esta é uma gala eclética, que mostra a riqueza do desporto em Portugal, que tanto contribui para a projeção nacional, europeia e internacional do próprio país. 2018 foi claramente um ano de excelência, com muitos campeões do mundo e da Europa, e esta é também uma oportunidade para dar relevo a desportos que na nossa latitude têm pouca relevância mas que merecem ter outra visibilidade", concluiu.



A Gala do Desporto, na qual serão atribuídos os prémios de atleta masculino, atleta feminina, equipa, treinador e jovem promessa, está a decorrer no Casino Estoril.









O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, admitiu esta quarta-feira que têm sido cometidos alguns "excessos" por parte dos protagonistas do futebol e que é essencial defender os valores centrais do desporto."Na alta competição a exigência é muito grande e todos chegam aos limites. Acabam por acontecer excessos, que os próprios protagonistas admitem, mas o mais importante é trazer à tona os valores centrais do desporto, que deve ser a face do 'fair play', da competitividade saudável, do saber ganhar e perder", destacou o ministro que tutela a área do Desporto.