Ministra só quer tornar pública informação da DGS

A ministra da Saúde, Marta Temido, reagiu este sábado à polémica sobre a proibição da partilha de dados epidemiológicos da covid-19 a nível regional, que levou vários autarcas a acusar o Governo de censura. A ministra disse que "não há qualquer proibição de partilha de informação" mas sim "um apelo" à informação consistente.

"Quero esclarecer inequivocamente que não há qualquer proibição de partilha de informação. Há, sim, um apelo claro a todas as entidades que integram o Ministério da Saúde, em especial as autoridades locais e regionais de saúde, se concentram no envio de informação atempada e consistente para o nível nacional. Boletins parcelares podem ser causadores de análises fragmentadas. Acresce, pela dimensão de alguns dados, a possibilidade de violação do segredo estatístico", afirmou em conferência de imprensa.

"Temos de ter a noção que algum tipo de informação só pode ser coligido por autoridades oficiais. Como tal, a Direção-Geral da Saúde está neste momento a trabalhar numa metodologia que permita que as suas entidades locais e regionais possam também aferir aquilo que são os seus próprios reportes informativos pelos mesmos períodos de tempo", disse.

Marta Temido pediu ainda às autoridades de saúde locais que não deixem de partilhar informação com as autarquias, mas que o façam utilizando apenas os dados da DGS, de forma a "esclarecer eventuais discrepâncias".



Na sexta-feira, as administrações regionais da tutela comunicaram aos delegados de saúde pública de cada município que lhes estava vedada a divulgação diária da estatística local e que deviam restringir-se aos dados disponibilizados pela DGS. As Câmaras de Espinho, Boticas, Valpaços, Chaves e Vale de Cambra manifestaram o seu desagrado pela proibição.