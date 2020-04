Mapa: Como a covid-19 se propagou em Portugal em duas semanas

A propagação do novo coronavírus durante as últimas duas semanas continua sobretudo concentrada no litoral de Portugal, com as regiões do interior a continuarem a ser as menos fustigadas pelo surto, pese embora o interior norte surja já com cores carregadas no mapa (ver imagem acima e mapas em baixo).





De acordo com os números compilados pela Direção-Geral de Saúde (DGS), perto de dois terços (62%) dos municípios nacionais apresentam pelo menos três casos positivos de Covid-19, sendo que as zonas circundantes de Lisboa e, em especial, do Porto são as mais atingidas pela pandemia.A mancha do mapa atual, comparada com 25 de março, mostra bem como no espaço de pouco mais de duas semanas a covid-19 se propagou pelo país, afetando cada vez mais concelhos e de forma mais intensa.Desde 25 de março, o concelho de Lisboa registou um aumento de 664 casos confirmados (355%) para um total atualmente fixado em 851 infetados, enquanto o município do Porto viu crescer em 703 (513%) o total de casos confirmados.Apesar de estes serem os concelhos com mais casos, não foi aqui que se observaram os maiores crescimentos percentuais nas duas últimas semanas. No top5 dos municípios com maior registo de infetados confirmados, apenas Matosinhos teve uma evolução superior a 1.000%, uma vez que observou um aumento de 563 casos desde a quarta-feira de há duas semanas.O concelho de Braga, por exemplo, registou uma subida de novos casos de 521, o que representa um aumento de 2.084% desde 25 de março. Mais expressivos ainda foram os crescimentos percentuais verificados em Aveiro (2.533%) e Braga (4.100%) para totais agora fixados em 158 e 126 casos positivos, respetivamente.Bragança é um dos concelhos situados nas zonas mais desertificadas do país em que houve um maior aumento de casos infetados pelo coronavírus, dado que em duas semanas foi registado um crescimento de 71 casos, o que configura uma subida de 1.775%.

O relatório divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde mostra ainda que são já quase 200 os municípios com pelo menos três casos positivos.

Enquanto ontem havia 188 municípios acima desta marca, na sexta-feira esse número subiu para 192, o que significa que 62,34% dos 308 municípios nacionais tem três ou mais infetados confirmados.

Com os 106 casos positivos atingidos no concelho de Oliveira de Azeméis, são agora 28 os municípios que superaram a barreira da centena de infetados, mais um do que na quinta-feira e o equivalente a 9,42% do total de concelhos que integram o território nacional.

A 10 de abril (tendo em conta dados relativos ao dia de ontem) há sete concelhos com mais de 500 casos (Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Matosinhos, Braga, Maia).



Os dados avançados na sexta-feira pela DGS indicam ainda que o número de mortes causadas pelo novo coronavírus subiu para 435, um aumento de 26 relativamente a ontem. Já o total de infetados cresceu 10,86% para 15.472, um aumento de 1.516 casos, o que se traduz numa taxa de crescimento diário de 10,86%, de longe o dia com o maior aumento diário de casos confirmados.



(Nota: Os dados deste mapa reportam a 24 de março e foram anunciados pela DGS a 25 de março)