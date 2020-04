Coronavírus. Portugal com 470 mortos e 15.987 infetados

boletim da DGS indica que houve mais 18 mortes no norte do país, mais seis no centro, nove em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Algarve e uma nos Açores.

Nem a Madeira nem o Alentejo têm mortes a registar.









A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, informou este sábado que há atualmente 1.849 profissionais de saúde infetados com o novo coronavírus - dos quais 488 são enfermeiros e 276 médicos. Os restantes 1.085 desempenham outras funções.



Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.