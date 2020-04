Vacina contra o coronavírus estará pronta em setembro, afirma investigadora de Oxford

Na noite desta sexta-feira, uma professora de Oxford, líder de uma investigação por uma vacina contra o coronavírus no Reino Unido, disse estar confiante de que a vacina estará pronta em setembro, a tempo de ser administrada no outono.Sarah Gilbert diz-se "80% confiante" de que o desenvolvimento levado a cabo pela sua equipa estará concluído no outono. Depois de uma primeira projeção apontar para o final de 2020 como cenário mais provável para o surgimento da vacina, Sarah confirma agora que esta vacina começará a ser testada em humanos já na próxima quinzena."Não é apenas um palpite, a cada semana que passa, temos mais dados para analisar. Eu tenho 80% de certeza, é a minha opinião pessoal", confessou Sarah Gilbert à imprensa britânica.Esta é apenas uma das equipas espalhadas pelo Mundo que procuram uma vacina para travar a propagação do coronavírus ou reduzir o impacto da Covid-19 em humanos. Até agora já morreram mais de 100 mil pessoas e há já mais de um milhão e 600 mil infetados com coronavírus em todo o Mundo.