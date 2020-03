Marta Temido confirmou em conferência de imprensa a existência de um caso confirmado de coronavírus em Portugal. Quanto ao segundo caso, aguarda validação das análises pelo Instituto Ricardo Jorge. Ambos encontram-se em boa condição de saúde. Os dois casos foram identificados ontem."Temos um caso confirmado de Covid-19. É um homem de 60 anos, encontra-se estável no centro hospitalar do Porto", afirmou a ministra da Saúde. O caso foi conhecido, com início de sintomas, a 29 de fevereiro. "Veio de Itália, de uma zona do norte do país e como vos dizia está neste momento num dos nossos hospitais." Estava de férias no norte de Itália, pelo que não incorreu em risco de contagiar pacientes, esclareceu Marta Temido.O outro caso, de um homem de 33 anos, precisa de contra-prova: "Temos depois um outro caso de um doente cuja primeira análise realizada num dos nossos hospitais também foi considerada positiva e vai ser feita validação da análise pelo Instituto Ricardo Jorge."O homem de 33 anos acusou sintomas a 26 de fevereiro e esteve em Espanha.Marta Temido apelou à vigilância ativa e frisou a necessidade de contactar a linha telefónica SNS24. "Será caso a caso e em função desse contacto que poderão ser referidas outras medidas", afirmou.

Quanto aos voos provenientes de áreas afetadas, como a China e Itália, o Governo vai alargar a "aplicação de rastreabilidade de contactos e também um reforço do que é a informação aos provenientes dessas regiões".



Segundo Marta Temido, aos passageiros de voos da China e Itália serão dados documentos informativos e feito um pacient location card, que conta com a identificação do passageiro, os contactos, o local onde se sentava no avião "para potenciar o contacto e facilitar o trabalho das autoridades de saúde".



Este domingo, às 20h45, a DGS indicou a existência de 85 casos suspeitos, com 15 identificados nas últimas 24 horas. "Estão sempre a entrar casos suspeitos", assinalou Graça Freitas. "Todos os casos eram negativos. Só durante esta noite tivemos a informação de que os dois casos poderiam ser positivos, o que se veio a verificar."