António Costa reagiu aos casos de infeção por coronavírus detetados em Portugal - um foi confirmado, outro aguarda contra-análise do Instituto Ricardo Jorge. O primeiro-ministro frisou que a linha SNS24 tem que ser a porta de entrada para os casos de suspeitos e potenciais infetados pelo vírus Covid-19.António Costa desejou as melhoras aos primeiros infetados com o coronavírus no país, recomendou "calma e serenidade" aos portugueses e disse confiar no sistema de saúde do país.À margem da apresentação do novo programa de ação "Justiça + Próxima", em Lisboa, António Costa comentou os casos confirmados de coronavírus em Portugal, sugeriu que sejam seguidas as recomendações das autoridades e da linha Saúde24 e disse que tem "confiança no sistema de saúde, e "em todos os seus profissionais que seguramente estarão à altura de enfrentar esta situação".As duas pessoas infetadas com o coronavírus e hospitalizadas em Portugal encontram-se estáveis.Questionado acerca da influência do coronavírus nas metas económicas, Costa afirmou que o Governo tem tido "metas muito prudentes" e por isso "todos os anos há verificação final dos resultados superiores às metas que damos". O ministro da Economia está a analisar as consequências e as quebras em cadeias de fornecimento.O Governo também manterá as medidas já aplicadas aos voos vindos de Itália e China, com o registo dos passageiros.