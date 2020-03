Escritor Luis Sepúlveda com coronavírus deixa quatro colaboradores da Porto Editora em quarentena

A Direção-Geral de Saúde (DGS) está a recomendar a todas as pessoas que estiveram em "contacto próximo" com o escritor Luís Sepúlveda e com a sua mulher, a poetisa Carmen Yañez Hidalgo, entre os dias 18 e 23 de fevereiro, no encontro literário Correntes d’Escritas, na cidade de Póvoa do Varzim, para ligarem para a linha SNS 24 (808 24 24 24).





