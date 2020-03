Esta segunda-feira, a ministra da Saúde Marta Temido anunciou a existência de dois casos de portugueses infetados com coronavírus Covid-19 - sendo que um deles, apesar dos testes preliminares terem dado positivo, carece ainda de confirmação. São dois homens. Um chegou de Itália: trata-se de um médico de 60 anos que estava de férias. O outro caso é de um homem de 33 anos que esteve em Valência, Espanha.

A governante garantiu que os contactos próximos dos doentes que foram infetados serão identificados, vigiados e avaliados.

Saiba quais são os sintomas de infeção por coronavírus Covid-19. Se sofrer de tosse, febre e dificuldade respiratória, e tiver regressado de uma das áreas afetadas ou contactado com um doente infetado, contacte a linha SNS24: 808 24 24 24.

Coronavírus: Conheça os sintomas, saiba como se proteger e o que fazer se for viajar O coronavírus foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na cidade de Wuhan, na China. O vírus mortal não tinha sido identificado até então em seres humanos mas causou um surto na cidade chinesa e já se propagou para mais de 60 países no Mundo todo.

E sabe quanto tempo é que o vírus consegue sobreviver num corrimão ou numa maçaneta, superfícies usadas por várias pessoas?

Quanto tempo pode o coronavírus sobreviver num corrimão? O novo tipo de coronavírus espalhou-se rapidamente por todo o mundo e chegou já a 60 países, com mais de 85 mil casos confirmados e quase três mil mortos. Para isso contribui o período de incubação da doença, que pode permanecer no sistema entre dois a 14 dias até ao aparecimento de sintomas.

Portugal é dos países onde mais se lava as mãos – uma indicação que a Direção Geral de Saúde tem sublinhado no combate à doença.

E por que razão ainda não existe uma vacina? O infecciologista Vítor Laerte explica-lhe neste artigo:

Vacinas já não virão a tempo da epidemia de coronavírus O coronavírus é uma emergência internacional. E com casos registados em todos os continentes, poderá não tardar a classificação como pandemia - é "um risco", assinala para já a Organização Mundial de Saúde (OMS). Contudo, ainda não existe um tratamento disponível. E, para o infecciologista Vítor Laerte, ainda demorará a existir.

Se tem barba ou bigode, é mais vulnerável ao coronavírus na medida em que as máscaras – que devem ser usadas em três situações, de acordo com a DGS: por pessoas com sintomas de infeção respiratória (tosse ou espirro); por suspeitos de infeção por COVID-19; e pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção por COVID-19 - não o protegem tão bem.