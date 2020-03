Marcelo confirma que dois infetados por coronavírus são portugueses

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à infeção de dois portugueses por coronavírus Covid-19 , que se encontram hospitalizados no Porto. Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, o presidente da República confirmou que os dois homens infetados são portugueses. E

ra uma "notícia esperada há muito tempo", mas alertou que "não se deve entrar em alarmismos", afirmou.

"Isto é a chamada notícia esperada há muito tempo. Com tantos países, nomeadamente da Europa, a ter casos positivos, era de estranhar que não houvesse nenhum caso positivo em Portugal", afirmou o Presidente da República à chegada ao Salão Internacional do Setor Alimentar e de Bebidas (SISAB), em Lisboa.

Na ótica do chefe de Estado português, "não se deve entrar em alarmismos". "Deve-se admitir que este é um fenómeno que era expectável. Passaram seis semanas e o que era estranho era que, havendo em todos os países vizinhos, próximos, para onde iam e de onde vinham compatriotas nossos, que não houvesse nenhum caso em Portugal", vincou o Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa ressalvou que "estes dois [casos] que estão confirmados têm uma origem fora do território português e que é fácil de detetar, o que é uma vantagem".

"Até agora, com origem em Portugal ainda não há nenhum. Vamos continuar a acompanhar serenamente a evolução", considerou o Presidente.

Marta Temido confirmou em conferência de imprensa a existência de um caso confirmado de coronavírus em Portugal. Quanto ao segundo caso, aguarda validação das análises pelo Instituto Ricardo Jorge. Ambos encontram-se em boa condição de saúde. Os dois casos foram identificados ontem.



"Temos um caso confirmado de Covid-19. É um homem de 60 anos, encontra-se estável no centro hospitalar do Porto", afirmou a ministra da Saúde. O caso foi conhecido, com início de sintomas, a 29 de fevereiro. "Veio de Itália, de uma zona do norte do país e como vos dizia está neste momento num dos nossos hospitais." Estava de férias no norte de Itália, pelo que não incorreu em risco de contagiar pacientes, esclareceu Marta Temido.



O outro caso, de um homem de 33 anos, precisa de contra-prova: "Temos depois um outro caso de um doente cuja primeira análise realizada num dos nossos hospitais também foi considerada positiva e vai ser feita validação da análise pelo Instituto Ricardo Jorge."



O homem de 33 anos acusou sintomas a 26 de fevereiro e esteve em Espanha.