Coronavírus: Conheça os sintomas, saiba como se proteger e o que fazer se for viajar O coronavírus foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na cidade de Wuhan, na China. O vírus mortal não tinha sido identificado até então em seres humanos mas causou um surto na cidade chinesa e já se propagou para mais de 60 países no Mundo todo.

Foram detetados dois casos de portugueses infetados com o coronavírus em Portugal. Um doente é médico no hospital de Tâmega e Sousa e esteve no norte de Itália. O outro é uma pessoa que foi a Espanha em trabalho. Estão hospitalizados no Porto. A informação foi avançada pela SIC.Graça Freitas, a diretora-geral de Saúde, dará hoje uma conferência de imprensa acerca da situação em Portugal.O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.980 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram. Além de 2.873 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.Um português tripulante de um navio de cruzeiros encontra-se hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".