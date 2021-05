Em greve de fome há 18 dias, agricultor continua luta por indemnização

Já passaram 18 dias desde que Luís Dias entrou em greve de fome, num protesto contra os erros cometidos por diferentes organismos do Ministério da Agricultura contra a quinta da Zebreira, em Castelo Branco, onde ia explorar amoras a partir de 2017. Mas nunca houve uma colheita.







O Ministério anunciou que ia fazer um inquérito para apurar os erros após uma reunião no dia 24 de maio, mas não aceitou o pedido de indemnização de Luís Dias.As suas amoras já tinham destino: os supermercados britânicos da Tesco. Porém, quando Luís Dias e a outra investidora, Maria José Santos, se candidataram aos fundos europeus concedidos pelo então PRODER (agora PDR), a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) exigiu-lhes garantias bancárias cujo valor era superior ao dos próprios apoios, o que gerou queixas junto do Ministério da Agricultura, ao PRODER e ao Tribunal de Contas Europeu. Este último recomendou uma queixa no Ministério Público (MP) por suspeitas de má gestão de fundos.Em 2017, os agricultores estavam prestes a ter a primeira colheita mas o mau tempo destruiu-lhes as estufas. E mais uma vez, a DRAPC negou apoios que podia conceder, alegando que a região da quinta da Zebreira não tinha sido afetada pela tempestade Ana, mesmo perante dados do IPMA - que têm uma estação meteorológica no local - que registavam os ventos de 100 km/h que ali se fizeram sentir. Para a DRAPC, eram dados "inconclusivos". O erro da DRAPC seria reconhecido pelo Ministério da Agricultura em 2019., o Ministério lamentou "a situação do senhor Luís Dias e está empenhado em esclarecer os factos". "Refira-se que não está em causa uma auditoria à DRAPC, mas sim um inquérito sobre a atuação dos organismos do Ministério da Agricultura. Este inquérito foi remetido para a IGAMAOT [Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território] (…) cabendo à mesma definir os seus prazos", lê-se nos esclarecimentos enviados àEm 2019, quando o Ministério da Agricultura reconheceu o erro quanto ao pagamento dos apoios devido ao mau tempo, "foi aprovado um apoio de €140 mil para ser aplicado na quinta da Zebreira". "O titular do processo submeteu um pedido de pagamento para receber este apoio, mas retirou-o de seguida. Por este motivo, o pagamento não foi efetuado, sendo que o mesmo só poderá acontecer quando o titular submeter um pedido de pagamento, pedido esse que, naturalmente, terá de cumprir os requisitos legais e regulamentares aplicáveis."Luís Dias explica que os €140 mil teriam bastado no início de 2018, "porque é suposto numa ocorrência destas reconstruir-se rapidamente para voltar rapidamente a funcionar". A decisão do Ministério só foi tomada em 2019. "Não era suposto arrastar-se quatro anos matando as plantas e degradando tudo."No processo que deu entrada no Tribunal Administrativo contra o Estado, os agricultores pedem uma indemnização de €925 mil pela destruição das estufas e perdas decorrentes e de €750 mil por prejuízos anuais, de 2018 a 2022. A DRAPC estimou que cada campanha de apanha da amora perdida causa prejuízos de €880 mil, relata Luís."A solução é a que expusemos na reunião desta segunda-feira: agilizar de imediato o pagamento do apoio contratualizado, mas nunca pago, da medida 6.2.2 [apoio devido aos efeitos do mau tempo] e solicitar à senhora Provedora de Justiça, conhecedora do caso, que calcule uma indemnização justa pelos atrasos provocados no acesso à medida", frisa Luís Dias numa carta enviada ao gabinete do secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Rui Martinho, após a reunião. Até lá, Luís não revela intenções de parar com a greve de fome.