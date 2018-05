Ministério Público esclarece que está a decidir se abre inquérito no caso do ex-presidente da ADSE

Carlos Liberato Baptista demitiu-se na segunda-feira do cargo de presidente da ADSE, onde estava desde Janeiro de 2017, alegando "motivos pessoais".

O Ministério Público esclareceu, esta sexta-feira, que está a recolher elementos para decidir se abre um inquérito no caso do ex-presidente da ADSE Carlos Baptista, acusado, numa reportagem da TVI, de irregularidades enquanto administrador da associação de saúde da PT.



"O Ministério Público encontra-se a recolher elementos com vista a decidir se há procedimentos a desencadear no âmbito das respectivas competências", referiu a Procuradoria-geral da República na quinta-feira à noite.



O esclarecimento é feito depois de a Lusa ter noticiado na quinta-feira que o Ministério Público estava a decidir se iria realizar uma auditoria ao subsistema de saúde dos funcionários públicos, a ADSE.



Carlos Liberato Baptista demitiu-se na segunda-feira do cargo de presidente da ADSE, onde estava desde Janeiro de 2017, alegando "motivos pessoais".



Na terça-feira, a TVI divulgou uma notícia que envolve Liberato Baptista num alegado esquema de desvio de fundos e favorecimento de empresas. Segundo a TVI, que cita uma auditoria interna, foram detectadas irregularidades na gestão de Liberato Baptista enquanto administrador da Associação de Cuidados de Saúde da Portugal Telecom, a PT ACS.



Segundo a TVI, enquanto Liberato Baptista foi administrador, a associação detinha oito centros clínicos, dois núcleos de estomatologia e um de oftalmologia, distribuídos por todo o país, alcançando 42.000 beneficiários.



Na quarta-feira, Carlos Liberato Baptista adiantou à Lusa ter pedido à Inspecção-geral das Actividades em Saúde (IGAS) uma auditoria ao tempo em que presidiu ao subsistema de saúde dos funcionários públicos.