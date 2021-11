Colisão entre ligeiro e pesado causa seis feridos no concelho de Abrantes e corta EN2

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias, junto à localidade de Vale de Cortiças, Abrantes, causou esta quinta-feira seis feridos e levou ao fecho da Estrada Nacional 2 (EN2), segundo a proteção civil.





Pelas 07h10, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém não tinha ainda conhecimento do estado de saúde dos feridos, adiantando que havia três vítimas encarceradas."Estão seis ambulâncias no local e foi pedido apoio aéreo, mas ainda não é possível determinar o estado dos feridos", disse.A colisão ocorreu na EN2 junto à freguesia de Vale de Cortiças, estando aquela estrada cortada entre as localidades de Rossio e Bemposta, no concelho de Abrantes.De acordo com o CDOS de Santarém, o alerta para o acidente foi dado às 06h21.Às 07h12 estavam no local 26 operacionais, com o apoio de 12 veículos.