Cinco ex-administradores do BES, dos quais quatro são membros da família Espírito Santo, têm cerca de 18,2 milhões de euros congelados no BES ‘mau’. O dinheiro foi retido, por ordem do Banco de Portugal, na altura da aplicação da medida de resolução ao BES, no início de agosto de 2014. Praticamente metade dessa verba foi congelada a Ricardo Salgado.





