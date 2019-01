O Ministério da Saúde convocou os sindicatos dos enfermeiros para uma reunião na quinta-feira com membros do Governo, que era uma das condições impostas por um sindicato para desconvocar a greve em blocos operatórios.

Fonte oficial do gabinete da ministra da Saúde adiantou hoje à agência Lusa que os vários sindicatos de enfermeiros foram convocados para uma reunião com elementos do Governo das áreas da Saúde e das Finanças, que será na quinta-feira em Lisboa.

No final da reunião de negociações com o Governo que decorreu na sexta-feira a dirigente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) Lúcia Leite disse à Lusa que os sindicatos, face aos compromissos obtidos, decidiam manter a greve dos enfermeiros convocada entre 14 de janeiro e 28 de fevereiro, mas admitindo desconvocá-la se o executivo marcasse nova reunião negocial para 17 de janeiro, o que agora se verifica.