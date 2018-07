A GNR deteve esta tarde mais 15 suspeitos das agressões que ocorreram na Academia do Sporting. Uma mega-operação coordenada pela GNR, com o apoio de agentes da PSP, foi desencadeada esta tarde cerca das 15 horas, e as detenções aconteceram durante as horas seguintes. A SÁBADO apurou que, segundo a investigação apenas faltará apanhar um elemento do grupo que esteve em Alcochete.

A GNR e a PSP fizeram detenções em Lisboa, Montijo, Loures Amora, Cacém, Lavradio, Vale da Amoreira, Loures, Moita e Rio de Mouro, que resultou na detenção de 15 jovens suspeitos de terem participado nos incidentes na Academia do Sporting em Alcochete, que segundo fonte judicial, pertencem ou são simpatizantes da claque Juventude Leonina.

A GNR optou por desencadear o plano dentro do horário habitual, durante o dia, cumprindo nove mandados de busca e detenção na Margem Sul, enquanto a PSP deteve seis suspeitos em Lisboa, Loures e Sintra também no cumprimento de mandados. A intervenção envolveu mais de meia centena efectivos da GNR e da PSP que executaram as ordens judiciais no seguimento da investigação levada a cabo pela procuradora Cândida Vilar do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Foram detidos Tiago Rodrigues em Rio de Mouro, Alano Silva na Amora, Tomás Fernandes, Guilherme Oliveira e Hugo Ribeiro em Lisboa, Sérgio Santos no Vale da Amoreira, Filipe Alegria e Paulo Patarra no Montijo, Daniel Lavaredas, Moita, Leandro Almeida, João Gonçalves, Celso Cordeiro e Eduardo Nicodemes no Lavradio, Getúlio Fernandes em Loures e Samuel Teixeira no Cacém.

Os detidos têm idades que rondam os 25 anos e mais de metade estão referenciados pelas autoridades por vários crimes como tráfico de droga e roubos. A SÁBADO sabe ainda que alguns dos 15 detidos foram identificados por fotogramas recolhidos em Alcochete e relatórios das forças policiais envolvidas.

Esta é a segunda operação já depois do ataque de Maio à equipa de Alvalade, depois de em Junho terem sido detidos quatro dos ocupantes do célebre BMW que retirou do local, entre outros, o ex-líder da Juventude Leonina Fernando Mendes. Porém, ainda não foi desta que foi apanhado o quinto ocupante do automóvel conduzido por Nuno Torres, onde estavam também Fernando Mendes, Ba Amadu (conhecido por Aleluia) e Joaquim Costa. Estes quatro suspeitos tinham sido detidos numa operação levada a cabo a dia 6 de Junho passado em Lisboa, Vialonga e Fernão Ferro. Segundo fonte judicial, o quinto elemento estará em Angola, de onde é originário. Terá viajado dias após os incidentes.

A SÁBADO apurou que operação estava a ser pensada há semanas, mas acabou por ser adiada não só pela necessidade de localizar os suspeitos e cumprir os mandados simultaneamente, mas porque uma operação da Polícia Judiciária se cruzou com a investigação do caso Alcochete quando houve detenções de suspeitos de outros crimes, mas que também poderiam ter estado envolvidos no ataque à Academia do Sporting. O que não se veio a confirmar.

Os detidos são suspeitos de terem participado nas agressões aos jogadores do Sporting e estavam em fuga desde o passado dia 15 de Maio. Estes 15 elementos deverão aumentar o número de adeptos do Sporting em prisão preventiva para 42, todos acusados dos crimes de crimes de introdução em lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e também de um crime de terrorismo.

O tribunal justificou a prisão preventiva pela natureza e circunstâncias dos crimes dos crimes, pela personalidade dos arguidos, da grave perturbação da ordem e tranquilidade públicas e de alarme social, juntamente com o perigo de fuga, continuação da actividade criminosa e perturbação para a aquisição de prova no inquérito.

A procuradora Cândida Vilar defendeu que o actual quadro legal permite classificar como organização terrorista um agrupamento de adeptos de uma associação desportiva que se proponham a esbofetear atletas para os intimidar. Para a responsável da investigação diz estar-se perante um ato terrorista e não uma organização terrorista.

Recorde-se que a 15 de Maio passado, a GNR deteve 23 suspeitos de terem atacado a equipa de futebol do Sporting na Academia do clube por um grupo de cerca de meia centena de adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e staff. Na altura, a GNR deteve 23 dos atacantes, que acabaram por ficar em prisão preventiva e, quase um mês depois, quatro alegados líderes do ataque. As operações não devem ficar por aqui, uma vez que ainda não foram detidos todos elementos que participaram na agressão aos jogadores do Sporting.