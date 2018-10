Segundo Ministério Público, vários militares da GNR terão agredido um homem dentro do posto "a murro, a pontapé e com pancadas de cassetete" após este "lhes ter dirigido palavras que consideraram injuriosas".

Vários militares da GNR alegadamente agrediram um homem dentro do posto "a murro, a pontapé e com pancadas de cassetete". Apenas foi deduzida a acusação contra dois militares, não tendo si possível "apurar ao certo" a identidade dos outros.



Em comunicado publicado no site oficial, a Procuradoria-Geral do Porto revelou que o Ministério Público "deduziu acusação contra dois arguidos, ambos militares da GNR, imputando a cada um deles a prática de um crime de ofensa à integridade física qualificada."



Em causa estão factos que remontam a 21 de Agosto de 2014, no Largo da Igreja da Lixa. No decurso de uma patrulha, os dois guardas "detiveram, algemaram e conduziram para o posto, sempre sob detenção, um cidadão do sexo masculino".



"O cidadão foi agredido a murro, a pontapé e com pancadas de cassetete pelos dois militares arguidos e por outros que se encontravam no posto, cuja identidade não foi possível apurar ao certo", lê-se no comunicado. As agressões terão surgido após "este cidadão lhes ter dirigido palavras que consideraram injuriosas, humilhantes e até atentatórias da sua dignidade pessoal e militar", apurou o MP.



Ministério Público deduz acusação esta terça-feira contra nove arguidos por tráfico de droga



Em outra nota publicada esta terça-feira, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto revelou ainda que o Ministério Público deduziu acusação por crime de tráfico de estupefacientes.



"O Ministério Público no Diap da Comarca de Braga deduziu acusação contra nove arguidos, dos quais cinco em prisão preventiva, imputando a sete deles o crime de tráfico de estupefacientes, a um destes sete ainda os de detenção de arma proibida e de condução sem habilitação legal, e a outros dois o crime de consumo de estupefacientes", lê-se.



Em causa está a "actividade de dois grupos retalhistas de venda de produto estupefaciente, heroína e cocaína, a consumidores, ambos constituídos por três pessoas, num caso um homem e duas mulheres, noutro dois homens e uma mulher". "Estes grupos, de acordo coma acusação, exerceram aquela referida actividade nos anos de 2017 e 2018, na cidade de Fafe, nomeadamente no Bairro da Cumieira e imediações, na zona do café Verde Pinho e na Praceta 1.º de Maio", refere ainda o comunicado.