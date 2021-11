Militar dos Comandos esteve mais de um ano sob escuta

A primeira denúncia, em dezembro de 2019, dava conta de um esquema de contrabando de diamantes e ouro com origem da República Centro Africana. Depois de reportado ao comandante da 6ª Força Nacional Destacada (FND), o caso seguiu para a Polícia Judiciária Militar e para o Ministério Público.



Mais de um ano de escutas telefónicas ao principal suspeito, porém, terão revelado, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, que o caso dos diamantes seria apenas uma ramificação de um esquema mais amplo, que passava por burlas informáticas, acessos indevidos a sistemas e branqueamento de capitais. Estes últimos crimes, aliás, serão, ao que a SÁBADO apurou, os mais fortemente indiciados no processo.



Ao que a SÁBADO apurou, durante a manhã desta segunda-feira, as suspeitas relativas ao tráfico de diamantes da República Centro Africana terão perdido força - no sentido da existência de uma rede organizada - durante os cerca de dois anos que esta investigação tem. Após a primeira denúncia, que o Exército reencaminhou para a Polícia Judiciária Militar, foram recolhidos testemunhos e colocadas escutas telefónicas contra os principais suspeitos.