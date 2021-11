Forças Armadas receberam denúncia de tráfico de diamantes em 2019

As Forças Armadas revelaram esta segunda-feira que a primeira denúncia do possível envolvimento de militares portugueses no tráfico de diamantes a partir da República Centro Africana surgiu em dezembro de 2019.



A denúncia foi feita ao comandante da 6ª Força Nacional Destacada que "relatou prontamente ao Estado-Maior-General das Forças Armadas a situação, tendo esta sido de imediato denunciada à Polícia Judiciária Militar para investigação", pode ler-se num comunicado enviado às redações.



A partir da PJ Militar, esta endereçou a denúncia para o Ministério Público, que "nomeou como entidade responsável pela investigação a Polícia Judiciária". Em causa está a possibilidade de alguns militares que participaram nas FND, na RCA, terem sido utilizados "como correios no tráfego de diamantes, ouro e estupefacientes". Os produtos terão sido, alegadamente, "transportados nas aeronaves de regresso das FND a território nacional", refere ainda o comunicado das Forças Armadas.