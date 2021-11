Informação jurídica que levou ministro a omitir investigação a Marcelo terá vindo do seu gabinete, onde há apenas três licenciadas em Direito. Duas delas estavam na ERC e chegaram ao ministério com o antecessor, Azeredo Lopes.

Polémica dos pareceres: quem são as juristas no gabinete de Cravinho?

Os pareceres jurídicos produzidos no Ministério da Defesa estão na ordem do dia. O Governo não informou o Presidente da República, também comandante supremo das Forças Armadas, sobre a investigação em curso aos comandos por suspeitas de contrabando de diamantes, ouro, droga e lavagem de dinheiro. Aliás, segundo João Gomes Cravinho, nem o próprio primeiro-ministro, António Costa, soube do caso antes de ser tornado público. O ministro da Defesa diz que esta omissão se baseou nos tais pareceres jurídicos. Quantos e assinados por quem?



Segundo o Público, os pareceres foram elaborados por juristas do gabinete de João Gomes Cravinho e que "se encontram ao serviço do gabinete desde os tempos de Azeredo Lopes", o antecessor de Gomes Cravinho.

Se essa informação se confirmar (o ministério não respondeu ainda às perguntas da SÁBADO), há apenas duas, entre as três juristas referidas no Portal das Nomeações do Governo, que cumprem estes requisitos: Maria Manuel Ribeiro Ferreira Bastos e Ana Cristina Teixeira de Mira Godinho.



A adjunta de Cristas e Azeredo

Maria Manuel Bastos é adjunta de Cravinho, mas mantém-se quadro da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, onde José Azeredo Lopes foi presidente. É técnica superior desde maio de 2007 e, segundo informa o despacho de nomeação em Diário da República, de outubro de 2019, quando o segundo governo de António Costa tomou posse, optou pelo "estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho de origem".



Mas de acordo com o seu currículo já tinha sido adjunta de Assunção Cristas (entre 2013 e 2015). E depois adjunta de Azeredo, desde dezembro de 2015.



Tirou Direito na Nova de Lisboa (2002) e concluiu o primeiro ano de um programa de Doutoramento e Mestrado (2005). E esteve no Gabinete de Política Legislativa e Planeamento (GPLP) do Ministério da Justiça (2002-2007). Foi ainda auditora no Curso de Defesa Nacional 2018-2019.