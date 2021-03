Portugal prolonga suspensão dos voos de e para o Brasil ou Reino Unido

O Governo decidiu, esta segunda-feira, prolongar a suspensão de todos os voos, comerciais ou privados, de e para Brasil, Reino Unido e África do Sul até 15 de março, com exceção para "voos de natureza humanitária, para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, e seus familiares".







Em comunicado, o Ministério da Administração Interna adianta que a medida, que estava em vigor até ao final deste mês, será acompanhada por outras na fronteira terrestre, como a obrigatoriedade de cumprir isolamento profilático de 14 dias para quem chegue de países com taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes - o caso de países como França e Itália.Além disso, todos os cidadãos que cheguem a Portugal por via aérea têm de apresentar comprovativo de realização de teste à Covid-19 com resultado negativo.Cidadãos que cheguem a Portugal através de Brasil, Reino Unido e África do Sul, seja em voos de repatriamento ou através de escalas, têm não só de apresentar o comprovativo de teste negativo como cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias.