As mais lidas

Metro de Lisboa com perturbações na linha Azul

O metropolitano de Lisboa encontra-se esta terça-feira com perturbações na circulação, na linha Azul. Cerca das 6h45, a estação dos Restauradores estava encerrada.





Linha Azul: existem perturbações na circulação. O tempo de espera pode ser superior ao normal. Agradecemos a sua compreensão. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) February 14, 2023

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos metro lisboa perturbações

No Twitter, o metro indicou as perturbações:Na segunda-feira, a circulação nesta linha também esteve interrompida após incidente com passageiro.