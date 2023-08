Produtores de todo o País falam de dificuldades das alterações climáticas e na contratação de mão de obra, mas antecipam uma vindima “mais equilibrada e generosa” do que a do ano passado.

Ao que tudo indica, 2023 será um melhor ano para vinhos do que 2022. É o que dizem à SÁBADO em uníssono pequenos e grandes produtores de todo o País, que, apesar de queixas relacionadas com a falta de mão de obra e vindimas cada vez mais precoces, garantem que as uvas este ano estão a chegar "em maior quantidade e qualidade", e darão "grandes vinhos" com acidez equilibrada e grande potencial de guarda.