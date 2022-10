Altitude, o tinto do momento

"Isto é, antes de tudo, um negócio", afirma à SÁBADO João Maria Portugal Ramos, enólogo como o pai e, como ele, com uma habilidade especial para acompanhar as tendências do mercado. A conversa tem lugar à mesa do In.Vulgar, o restaurante-irmão do Terroir (na mesma Rua dos Fanqueiros, em Lisboa) e o tema é o lançamento do Altitude, recém-nascido para enriquecer o portfólio da Duorum, o projeto no Douro do Grupo João Portugal Ramos.