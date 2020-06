Todos os anos é entre Maio e Junho que tem lugar um dos principais acontecimentos familiares dos Guimarães Mello: o encontro de gerações na casa de família no Monte da Ravasqueira, a herdade de três mil hectares em Arraiolos comprada em 1943 por Manuel de Mello, outrora palco de criação de cavalos lusitanos e de caçadas dos patriarcas da família efiguras como o Presidente Américo Thomaz e o Rei de Espanha, hoje produtora de vinhos alentejanos. O tempo é de distanciamento social e, este ano, o evento que reuniria os 12 irmãos e um total de 132 Mellos deste ramo da família vai ser diferente. Por causa do vírus haverá mais comunicação à distância, digital, e menos presença física, explica à SÁBADO uma fonte do grupo Mello.

Um dos pontos na agenda da reunião familiar será o sucesso e impacto da venda do controlo da Brisa, a joia dos Mello, em plena pandemia. O maior negócio do ano em Portugal ainda não tinha passado à fase final quando a pandemia paralisou as economias e fez colapsar o tráfego nas autoestradas. Com os sinais de recuo por parte de alguns dos cinco compradores que enviaram propostas meses antes, por momentos houve quem não acreditasse no fecho do negócio. "Havia a sensação de que os interessados podiam desertar", admite uma fonte do setor financeiro, que acompanhou o processo. Mas nem todos desertaram – e um desconto de milhões no preço aguentou a venda.

Os Mello vão encaixar cerca de 1,2 mil milhões de euros com a venda do seu bloco, uma mais-valia não sujeita a tributação de IRC, a família continuará a ter cerca de 15% do capital da Brisa e Vasco de Mello permanecerá à frente da empresa com novos acionistas sólidos. Por isso, o ambiente no final da maratona negocial foi de festa. "Houve celebrações ao telefone e em emails", conta um dos envolvidos. "O Vasco deu os parabéns a toda a gente".

A venda da Brisa não foi só uma finta ao coronavírus – foi a derradeira confirmação da sobrevivência dos Mello a outra crise, a de 2011, que tal como outras no passado encostou a centenária família à parede. Ao contrário de vários grupos empresariais e de outra das grandes famílias do capitalismo português – os Espírito Santo, com a qual se cruzaram por via do casamento – os Mello resistiram e continuaram a figurar nos rankings domésticos de milionários. A SÁBADO conta esta semana como encolheram, vendendo empresas e propriedades, e mantiveram o seu poder e influência após mais uma crise.

