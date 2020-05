Brisa deu 1,5 mil milhões ao grupo Mello em 8 anos

O grupo José de Mello recebeu 1,5 mil milhões de euros da Brisa desde que a empresa saiu de bolsa, em 2013, na sequência da oferta pública de aquisição que lançou em conjunto com o fundo Arcus.

O grupo português, que acordou já a venda a um consórcio de investidores internacionais de uma posição de 40,6% da Brisa, na qual continuará a ter 17%, recebeu só desde maio do ano passado até agora 151,6 milhões de euros, quer por via das mais de 182 milhões de ações que detém diretamente na concessionária (33,06% dos direitos de voto), quer da participação de 55% que detém na Tagus, a "joint venture" que criou com o fundo britânico.