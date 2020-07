Esta semana os moradores de Benfica foram surpreendidos pelo fecho parcial da rua Cláudio Nunes - uma artéria discreta no coração da freguesia - com um anúncio afixado em vários locais. Titulo: "Intervenção"."A Rua Cláudio Nunes é a nova Rua Verde de Lisboa", lê-se. "Será pedonal e terá espaço para esplanadas, novas zonas de estadia e comércio sustentável." O documento diz ainda que o projeto está inserido no âmbito da "nova normalidade". O executivo camarário diz no comunicado que são necessárias "intervenções que garantem maior distância física nas ruas e passeios." Uma das ideias, diz a CML, é "aumentar as áreas para esplanadas para garantir maior segurança."A rua Cláudio Nunes ganhou de certa forma notoriedade depois de António Costa ir para lá morar no final de 2018. A rua é de difícil estacionamento, mas o primeiro-ministro, por razões de segurança, tem dois lugares reservados pela PSP: estão em frente à porta de sua casa e servem para estacionamento das duas viaturas do corpo de segurança pessoal que todos os dias de manhã vão buscar o chefe de Governo a casa. António Costa é habitualmente visto pelas ruas em vida rotineira "normal", desde ir ao mercado e à farmácia, até passear os cães. Até fevereiro deste ano, havia sempre um polícia à porta de sua casa.O programa da CML chama-se "A rua é sua" e começou há alguns anos com o fecho da Avenida da Liberdade aos domigos. Depois, foi tendo outras vertentes. Esta é uma delas. Esta semana a rua dos Bacalhoeiros ficou pedonal e viu o seu pavimento pintado de azul.Fernando Medina tornou-se presidente da Câmara de Lisboa depois de António Costa ter renunciado ao cargo em 2015 para se candidatar a primeiro ministro. A rua Cláudio Nunes fica numa freguesia cuja presidente, Inês Drummond, foi este ano contratada por Fernando Medina para o seu executivo.