Vieira quer Medina na direção do Benfica

Luís Filipe Vieira está interessado em contar com a colaboração direta de Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, caso seja reeleito para mais um mandato à frente do Benfica nas eleições que se deverão realizar em outubro. Ao que o Correio da Manhã apurou, o presidente do Benfica está consciente de que é praticamente impossível o autarca aceitar um lugar nos órgãos sociais, mas tem uma solução: o Conselho Estratégico. Os estatutos do Benfica, no artigo 67º, definem o Conselho Estratégico como uma entidade coadjuvante que tem como "principal função auxiliar os órgãos sociais em geral e, em particular, o presidente da Direção na prossecução das atividades do clube e na defesa dos legítimos interesses dos sócios, tendo competências de natureza consultiva, sem prejuízo de outras de diferente natureza, estatutariamente previstas". A única condição para integrar o Conselho Estratégico é ser sócio efetivo das águias, o que é o caso de Medina.Leia mais no Correio da Manhã