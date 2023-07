Médicos, enfermeiros e farmacêuticos em greve na JMJ e pico do verão

Os médicos iniciaram, esta segunda-feira, uma greve de um mês ao trabalho extraordinário dos médicos de família. O protesto, convocado pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), prevê afetar "muitas dezenas de milhar de consultas" nos centros de saúde mas as paralisações não ficam por aqui.







Entre esta terça e quinta-feira decorrerá também uma greve nacional que tem como objetivo forçar o Governo a apresentar uma proposta concreta de revisão da grelha salarial no âmbito das negociações que se iniciaram ainda em 2022.Já na próxima semana, entre os dias 1 e 2 de agosto, segue-se uma nova paralisação nacional convocada pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM) . Sob o lema "Nem mais uma hora extra, rumo à greve", a organização lamenta que "depois de 15 meses de negociações com o Ministério da Saúde" a entidade continue "sem apresentar a sua proposta por escrito, tal como estabelecido na Lei"."Até à data, o Ministério da Saúde apenas propôs por escrito perda de direitos, como o aumento do limite das horas extraordinárias até 350 por ano, alteração dos descansos compensatórios após o trabalho noturno, inclusão de atividade programada ao sábado, um novo modelo de Unidade de Saúde Familiar B de "barato", sem apresentar propostas para a Saúde Pública e os médicos internos", pode ler-se em comunicado.Mas a FNAM tem ainda outra forma de luta em cima da mesa: um protesto que passa pela manifestação da indisponibilidade para realização de horas extraordinárias a partir das 150 horas anuais obrigatórias. Com o mesmo, esperam que a tutela compreenda a necessidade "urgente da contratação de mais médicos com uma grelha salarial justa e condições de trabalho dignas".Já do lado dos enfermeiros, os protestos estão marcados entre os dias 01 a 04 deste mês nos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. A paralisação convocada pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) decorrerá em plena semana da Jornada Mundial da Juventude e surge depois da revisão da carreira ter sido "inconclusiva". Sindicato Nacional dos Farmacêuticos também já emitiu um pré-aviso de greve onde anuncia paralisações até ao fim do mês de setembro, afetando várias partes do País.