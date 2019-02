"Sem outra alternativa, os doentes são colocados na sala de espera sem as mínimas condições" e "muitos outros nem em 12 horas são atendidos".



Segundo a nota, "os casos são de tal forma graves que estão a chegar à Ordem dos Médicos várias dezenas de declarações de responsabilidades em que os médicos denunciam, com detalhe, as situações de extrema gravidade".



"Na especialidade de Medicina Interna, por exemplo, a Ordem dos Médicos já recebeu mais de 50 declarações. Exigimos medidas concretas ao Ministério da Saúde para sanar esta calamidade. São necessários mais recursos humanos, mais condições para a Urgência", apelou o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, citado no comunicado.



Nas situações reportadas, referiu a Ordem, no mês de janeiro, "há casos em que três especialistas e dois médicos internos de Medicina Interna recebem, na passagem do turno da urgência, mais de 80 doentes, muitos dos quais sem avaliação médica durante mais de 12 horas, tal a avalanche de doentes e os desajustados recursos humanos".



"Mais grave ainda é que, nestes casos, a mesma equipa médica está também de apoio aos doentes internados da Medicina Interna e apoio a todas as urgências das restantes especialidades do internamento (excetuando Pediatria)".



"Por não estarem asseguradas as condições mínimas de acolhimento aos doentes no serviço de Urgência do Hospital de Santo André", a Ordem exige ao Ministério da Saúde "que possa adequar a estrutura do hospital à sua área de influência e que atribua os recursos humanos e financeiros à verdadeira realidade desta instituição vital para a região".



"Se nada for feito, a cada dia, é mais um acumular de riscos para os doentes", reiterou Carlos Cortes.



Carlos Cortes adiantou que "todos os casos que estão a chegar à Ordem dos Médicos são do conhecimento do Conselho de Administração e da Direção Clínica do Centro Hospitalar de Leiria".



"Esta situação está a passar a linha vermelha, há camas e macas por todo o lado, é desumano o que está a acontecer no Hospital de Santo André", denunciou.



Carlos Cortes lamentou ainda que os "profissionais de saúde não tenham condições para praticarem cuidados de saúde adequados aos doentes e em total segurança".



"Esta é a razão pela qual entregaram as declarações de responsabilidade. Apesar de todas as dificuldades, têm dados provas de atos de heroísmo permanentes".

