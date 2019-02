Uma alegada fuga de gás numa casa de retiro no Caramulo , concelho de Tondela, provocou esta sexta-feira sete vítimas, duas delas inconscientes, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu , que falava à agência Lusa às 12h00, estão no local 16 operacionais e oito viaturas.O alerta foi dado às 10h20.