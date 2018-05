Três médicos estão a ser julgados no Tribunal de Braga por enganarem o Estado, criando relatórios clínicos que permitiam o pagamento de pensões de invalidez a pessoas que não reuniam os critérios para as receber.

O principal arguido, caso seja condenado, terá de pagar 39 mil euros ao Estado. Os três médicos são acusados dos crimes de burla tributária e de atestado falso. Depois da transição em julgado do caso, os clínicos também serão alvo de processos disciplinares na Ordem dos Médicos, conta o Jornal de Notícias.

Quem quisesse receber uma pensão de invalidez, pagava entre mil e três mil euros a estes clínicos para conseguir os relatórios médicos falsos. Ao todo, 12 casos passaram pelo Centro Distrital de Segurança Social de Braga.

E como se dava o processo? As pessoas que desejavam uma pensão de invalidez eram presentes a uma junta médica, que não lhes reconhecia a incapacidade. Então, exigiam um novo exame, através de uma comissão de recurso do serviço de verificação de incapacidades, em que as pessoas podiam indicar um médico que as representasse.

Era aí que os três arguidos entravam, apresentando relatórios médicos. Um dos médicos fazia os relatórios falsos, que eram defendidos nas comissões de recurso pelos outros dois.

Entre as 12 tentativas de fraude, seis foram descobertas a tempo.