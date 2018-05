Uma equipa de cinco elementos da Polícia Marítima partiu hoje para a Grécia para integrar a missão "POSEIDON", sob a égide da agência europeia Frontex, para render outros cinco que vão terminar a sua participação.A equipa da Polícia Marítima, que vai render os cinco elementos que regressam na quinta-feira a Portugal, partiu às 00:30 de hoje.Em comunicado, a Marinha adianta que todos os elementos envolvidos nestas missões possuem formação em Suporte Básico de Vida, Traumatologia e Oxigenoterapia, dispondo a bordo de equipamentos que permitem uma primeira assistência de emergência, nomeadamente kit de oxigénio e Oxímetro para a monitorização dos valores de oxigénio no sangue e do ritmo cardíaco, macas e plano duro.O grupo que integra a missão é composto por nove agentes da Polícia Marítima, um Faroleiro Técnico, para o apoio e manutenção da componente eléctrica e electrónica das embarcações e da Viatura de Vigilância Costeira e um militar da Marinha da área de máquinas para a manutenção das embarcações.A equipa conta ainda com um elemento destacado no Centro de Coordenação Internacional, em Pireus, na Grécia, com as funções de oficial de ligação entre a equipa e a agência FRONTEX.O grupo português tem como missão o apoio à guarda-costeira grega com o objectivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da Europa, no combate ao crime transfronteiriço até ao dia 31 de Outubro.Na nota, a Marinha lembra que a Polícia Marítima que se encontra na ilha grega de Lesbos desde o dia 01 de maio de 2017, integrada na missão POSEIDON, já resgatou 1.292 migrantes e deteve três facilitadores, em 40 missões de Busca e Salvamento Marítimo.