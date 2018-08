Segurança Social vai ter 44 trabalhadores em regime de prestação de serviços para agilizar diferimentos das pensões.

A Segurança Social vai contratar 44 trabalhadores em regime de prestação de serviços para tratamento de pendências no Centro Nacional de Pensões. Esta é uma das medidas delineadas pela Segurança Social para combater os atrasos no tratamento de pedidos de pensão de velhice, sobrevivência e invalidez.



Fonte oficial do Ministério do Trabalho revelou, ao DN/Dinheiro Vivo, que esta é uma "medida de emergência" e que vai estar em vigor até que o concurso externo para a contratação de 70 novos funcionários. Este concurso deve ser lançado ainda esta semana e demorar alguns meses até estar concluído.



As alterações para acelerar os deferimentos incluem ainda, segundo a mesma fonte, a centralização dos serviços da Segurança Social de Lisboa num único edifício na Avenida de Berna, a alteração de procedimentos internos para melhorar a gestão dos processos e a renovação dos sistemas informáticos.



No final de Julho, o ministro Vieira da Silva atribuiu o aumento do tempo médio de espera na atribuição das pensões à "forte degradação do número de trabalhadores na área das pensões e no maior número de pensões" a atribuir.



A Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos tem vindo a alertar para a necessidade de serem "tomadas medidas com urgência" para garantir que os cidadãos recebem as prestações da Segurança Social a que têm direito "com celeridade".