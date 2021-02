Médicos alemães vão cuidar de 8 camas de UCI no Hospital da Luz

A equipa médica alemã enviada pela Alemanha para ajudar Portugal na resposta à pandemia de covid-19 vai trabalhar num núcleo de 8 camas de cuidados intensivos do Hospital da Luz, disponibilizado para o tratamento de doentes graves transferidos de hospitais públicos de Lisboa. Os 26 profissionais de saúde chegaram esta quarta-feira ao aeroporto de Figo Maduro, pelas 14h10.







Além de profissionais de saúde, a Alemanha entregou também a Portugal 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e 150 camas hospitalares.



Em comunicado, o Ministério de Saúde indica que o Grupo Luz Saúde mostrou disponibilidade para realocar doentes, recursos e adaptar espaços "em tempo recorde" para acolher os 26 profissionais de saúde alemães, entre os quais vários médicos e enfermeiros, de maneira a "proporcionar condições de maior eficiência no tratamento de doentes graves provenientes de hospitais públicos da região de Lisboa".Assim, as oito camas de unidades de cuidados intensivos vão reforçar a capacidade de resposta que já existe para tratamento de doentes covid no Hospital da Luz Lisboa, de 25 camas de cuidados intensivos, 106 camas no total. A gestão destas camas ficará entregue à Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19.

Em declarações à agência Lusa, o chefe da equipa médica militar alemã, Ulrich Baumgärtner, já tinha revelado que a equipa de profissionais de saúde militares, iria centrar-se principalmente num hospital de Lisboa, garantindo que também pode vir a ser dado apoio a outros do país.

"Sabemos que o sistema de saúde em Portugal está, por vezes, muito sobrecarregado. O quadro de funcionários dos hospitais e principalmente das unidades de cuidados intensivos atingiu o limite. Queremos apoiá-los com a nossa equipa, mas também com material clínico, para, pelo menos, aliviar a situação", sublinhou.



A escolha sobre o Hospital da Luz acontece dias depois da unidade de saúde privada ter recebido uma enfermaria inteira do Hospital Amadora-Sintra, para onde foram transferidos 19 doentes e também três médicos, 20 enfermeiros e 10 assistentes operacionais do Amadora-Sintra, após uma sobrecarga da rede de oxigénio no hospital.