pai de Rosa Grilo, Américo Pina, foi expulso do julgamento pela juíza.





Américo Pina ter-se-á exaltado perante os testemunhos dos alegados maus tratos de Luís para com Rosa e interrompeu a sessão de trabalhos, dirigindo palavras duras à juíza.

O médico legista que realizou a autópsia ao corpo de Luís Grilo foi ouvido esta terça-feira na oitava sessão do julgamento da morte do triatleta e afirmou que Luís Grilo não tinha órgãos internos.Segundo o médico que realizou as perícias, o corpo de Luís Grilo "estava completamente vazio". Segundo a SIC Notícias, o corpo foi encontrado sem rins ou pulmões. "Não tinha nada. Estava completamente vazio."O perito foi ouvido para tirar algumas dúvidas dos advogados de defesa, em relação ao número de projéteis encontrados no corpo do triatleta. Havia a dúvida se tinha sido um ou dois. O médico garantiu que só encontrou uma ferida de projétil, na cabeça da vítima.Recorde-se que na sessão da semana passada, a 23 de outubro, um perito da PJ disse que a arma do amante de Rosa Grilo, António Joaquim, foi "manipulada" para dificultar a investigação. Rosa Grilo e António Joaquim regressaram esta terça-feira ao Tribunal de Loures para a oitava sessão do julgamento da morte do triatleta Luís Grilo. Testemunha disse ter visto o triatleta a ser violento com a mulher, avançou o Correio da Manhã Depois de almoço, segundo o CM,