Livre/PAN, o melhor debate para um domingo à noite

Quando dois partidos de nicho se encontram, ninguém espere uma grande discussão sobre as taxas do IRS, o modelo de sustentabilidade da Segurança Social, a reforma da justiça ou a descentralização. Não, cada um fala para o seu eleitorado, com o (tácito ou expresso nos bastidores) compromisso do adversário de não provocar muita controvérsia.