Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Bombeira atropelada quando ia para o quartel em Leiria, condutor em fuga

Lusa 08:54
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas

O alerta para o acidente chegou às autoridades pelas 07h40 e ao local acorreram, além da GNR, meios dos bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Uma bombeira ficou esta quarta-feira ferida após ser atropelada quando se dirigia para o quartel da corporação de Monte Redondo, no concelho de Leiria, por um condutor que se colocou em fuga, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Bombeiros
Bombeiros Pedro Brutt Pacheco

Segundo o Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR), “a bombeira ia a caminho do quartel” e tratou-se de “atropelamento com fuga”.

A mesma fonte referiu que é um ferido ligeiro.

Já o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria adiantou que o alerta para o acidente chegou às autoridades pelas 07h40 e ao local acorreram, além da GNR, meios dos bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Tópicos Bombeiro Acidente (geral) Resposta de emergência Acidente rodoviário Leiria Guarda Nacional Republicana
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Bombeira atropelada quando ia para o quartel em Leiria, condutor em fuga