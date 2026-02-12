Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Mau tempo: Tejo sobe durante a noite e próximas 48 horas exigem máxima atenção

Lusa 10:44
As mais lidas

O Plano Especial de Emergência para Cheias na bacia do Tejo mantém-se em alerta vermelho, com várias estradas cortadas ou condicionadas devido a submersão e aluimentos de terra.

O caudal do rio Tejo voltou a subir durante a noite em Almourol, ultrapassando os 6.000 m3/s, e poderá aproximar-se esta quinta-feira dos 7.000, mantendo-se o alerta vermelho e a exigência de máxima atenção nas próximas 48 horas.

Estrada inundada pelo Rio Tejo
Estrada inundada pelo Rio Tejo JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA_EPA

"Os caudais foram aumentando durante a noite e neste momento o total que está a ser descarregado pelas três barragens a montante da estação de Almourol é de 6.500 metros cúbicos por segundo (m3/s) e, neste momento, no Almourol estão a passar qualquer coisa como 6.200 metros cúbicos por segundo", disse à Lusa, às 09h00, o comandante sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo, David Lobato.

"É expectável que continue aqui a subir um pouco, não para os números que tivemos na passada semana, mas números muito aproximados desse dia", acrescentou, tendo apontado a chuva persistente e as barragens, em Portugal e Espanha, "muito carregadas", como fatores de causa.

Às 07h00, a estação hidrométrica de Almourol registava um caudal de 6.114,45 m3/s, acima dos 4.836,61 m3/s medidos à mesma hora da manhã de quarta-feira, refletindo o aumento verificado nas últimas horas.

De acordo com a informação operacional disponibilizada durante a manhã, as descargas nas barragens a montante ascendiam a 1.125 m3/s em Castelo de Bode, 496 m3/s em Pracana e 4.786 m3/s em Fratel, num total de 6.407 m3/s, valores que ainda não estavam integralmente refletidos na medição em Almourol devido ao desfasamento temporal da propagação da água no rio.

O valor máximo registado nesta cheia ocorreu no dia 05 de fevereiro, quando o caudal atingiu cerca de 8.600 m3/s.

Embora as autoridades não antecipem que esse pico seja igualado, admitem que os valores possam ficar próximos dos máximos registados naquele dia.

Também à Lusa, o presidente da Câmara de Abrantes e responsável distrital da Proteção Civil de Santarém, Manuel Jorge Valamatos, afirmou que "a situação é de preocupação, os níveis do rio estão muito elevados e as ribeiras estão muito cheias, os terrenos estão muito inundados".

"A perspetiva é que as próximas 48 horas vão ser ainda muito difíceis e a requerer a máxima atenção, até pela chuva que se vai manter", acrescentou, alertando que os caudais deverão manter-se muito elevados, com reflexos na Lezíria do Tejo, já bastante alagada.

O Plano Especial de Emergência para Cheias na bacia do Tejo mantém-se em alerta vermelho, com várias estradas cortadas ou condicionadas devido a submersão e aluimentos de terra, numa altura em que os solos continuam saturados pela precipitação persistente.

Artigos Relacionados
Tópicos Chuvas Chuva Nova Estação Casa inundada Castelo de Almourol Rio Tejo Manuel Jorge Valamatos David Lobato
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mau tempo: Tejo sobe durante a noite e próximas 48 horas exigem máxima atenção