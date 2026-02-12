Sábado – Pense por si

Portugal

Explosão em carro elétrico obriga a evacuar edifício da NOS no Parque das Nações

CM 12:19
Viatura estava em garagem quando começou a arder. Sapadores de Lisboa estão no local.

Uma explosão seguida de incêndio numa viatura elétrica obrigou a evacuar o edifício da NOS no Parque das Nações, em Lisboa, na manhã desta quinta-feira.

De acordo com o Regimento de Sapadores Bombeiros, o alerta foi dado às 10h41 e dava conta de um incêndio na garagem, num dos pisos subterrâneos. Devido ao grande volume de fumo, por precaução, foi dada ordem de evacuação, que decorreu sem problemas.

No local estão 18 operacionais apoiados por cinco viaturas. Não há feridos a registar.

