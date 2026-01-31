Mau tempo: Seguro quer avaliação independentemente da forma e não deixará que "assunto morra"

Candidato presidencial defendeu que o "instrumento para fazer essa avaliação competirá às entidades" com essa responsabilidade.

O candidato presidencial António José Seguro defendeu este sábado que, independentemente da forma escolhida, o importante é que seja feita uma avaliação à resposta à tempestade Kristin, prometendo que não deixará que o "assunto morra" quando sair da agenda mediática.



António José Seguro DR

Em declarações aos jornalistas na Lixa, concelho de Felgueiras, António José Seguro foi questionado sobre a proposta feita pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para a criação de uma comissão técnica independente para fazer uma avaliação da passagem da depressão Kristin por Portugal continental.

"O instrumento para mim... é mais importante que haja uma avaliação. Nós temos que tirar lições e ilações desta situação e saber se, de facto, os meios que o país tem disponíveis estão organizados da melhor maneira para poder responder a estas situações", respondeu.

Sobre se a comissão independente é a melhor forma de fazer essa avaliação, o candidato presidencial defendeu que o "instrumento para fazer essa avaliação competirá às entidades" com essa responsabilidade.

"Para mim o que é essencial é que haja uma avaliação e quero-vos dizer que não deixarei que este assunto morra quando ele sair da agenda mediática e, se merecer a confiança dos portugueses, como espero, mesmo antes de tomar posse, quero-me dedicar com alma e coração e com todas as capacidades para conjuntamente, com as pessoas que estão no terreno, com os empresários, com as famílias afetadas, perceber melhor o que é que pode ser feito para minorar situações futuras", prometeu.