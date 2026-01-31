Mau tempo: Seguro considera "lamentável" e "inconcebível" se Bruxelas não prolongar prazo do PRR

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O candidato presidencial António José Seguro considerou este sábado "lamentável", "inconcebível" e "inimaginável" a possibilidade de a Comissão Europeia não prolongar os prazos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para ajudar à reconstrução das regiões afetadas pela tempestade Kristin.



António José Seguro ©LUSA

"Em primeiro lugar eu quero-lhe dizer que se isso é verdade, essa posição da Comissão Europeia, é lamentável que tomem essa posição. Lamentável. Há um povo europeu a sofrer, com dificuldades. O que se pede é que alarguem o prazo", disse hoje aos jornalistas António José Seguro, recuperando a proposta feita na sexta-feira ao Governo para que peça o alargamento dos prazos do PRR de forma a libertar capacidade na construção civil para reconstruir infraestruturas.

Falando na Lixa, Felgueiras (distrito do Porto), o candidato presidencial vincou que "é a visão administrativa e burocrática que impera sobre a necessidade e a urgência de apoiar humanitariamente as pessoas" caso se confirme a notícia avançada na sexta-feira pelo jornal Eco, que cita fonte oficial da Comissão Europeia referindo que "o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) não pode e não será prorrogado"

"Eu acho que não vivemos num mundo certo. Alguém está errado desse ponto de vista. Se é verdade, volto a dizer, se é verdade que a Comissão Europeia tem esta posição, é uma coisa inaceitável e inimaginável. Portanto, eu quero acreditar que não seja essa a posição. Ou então, se é, que a Comissão Europeia reveja rapidamente essa posição", instou o candidato presidencial apoiado pelo PS.

António José Seguro voltou a insistir que é necessária a "construção civil, a mão de obra para ajudar a recuperar as casas das famílias" e as empresas.

"Se a Europa não percebe disso... fico por aqui", disse o candidato, não concretizando o raciocínio que tinha iniciado.

