Mais um morto, linhas ferroviárias condicionadas e o futuro da depressão Marta: O resumo do mau tempo de hoje

O IPMA prevê que a depressão Marta, que deverá atingir Portugal Continental na madrugada deste sábado, tenha um impacto menor do que a tempestade Kristin que já fez 13 mortos e estragos no valor estimado de quatro mil milhões de euros.



Dois homens atravessam a zona inundada da Ribeira de Santarém ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Segundo as previsões, e ao contrário da depressão Leonardo que atingiu a Grande Lisboa e a região do Sado, a Marta pode atingir novamente a região de Leiria e Coimbra, descendo para a zona da capital até ao sul do Alentejo.

Prevê-se ainda que a Marta seja uma tempestade intensa com vento forte e rajadas que chegarão aos 100 e 150 km/hora, chuva persistente entre as 05h00 e as 10h00, agitação marítima e espera-se que cubra o norte do país de neve. Assim, o IPMA e a Proteção Civil alertam para a possibilidade de derrocadas, deslizamentos de terras e quedas de árvores.

Os efeitos da depressão Leonardo

Entre domingo e as 12h00 de hoje em Portugal Continental a Proteção Civil registou pouco mais de 7.500 ocorrências.

A depressão Leonardo atenuou esta sexta-feira e apenas dez distritos tiveram sob alerta laranja devido à agitação marítima. Durante a madrugada a única ocorrência notada pela Proteção Civil foi o transbordo do Douro para as margens do Porto e Vila Nova de Gaia. Não foram registados danos ou vítimas.

Contudo, foi contabilizada mais uma morte resultante dos efeitos das tempestades. Um homem de 73 anos morreu esta quinta-feira ao cair de um telhado na Ortigosa, no concelho de Leiria. Na sequência da queda a vítima, em estado grave e em paragem cardiorrespiratória, foi transportada para o Hospital de Santo André.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, tendo provocado centenas de feridos e desalojados. As regiões do Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

A plataforma inaugurada pelo Governo esta quinta-feira para pedir apoio à reconstrução de habitações até ao valor de 10 mil euros já recebeu 623 candidaturas, num montante global de 4,5 milhões de euros.

Em termos de circulação ferroviária as linhas do Norte, do Douro, do Oeste, da Beira Baixa e de Cascais continuam condicionadas devido ao mau tempo. As perturbações resultam de inundações, quedas de árvores e detritos nas linhas.

Com agência Lusa