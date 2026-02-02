Mau tempo: Rede Expressos permite reembolso total dos bilhetes até 08 de fevereiro

Na sexta-feira, a Rede Expressos tinha anunciado uma redução extraordinária de preços até 15%, a nível nacional, para viagens com destino às zonas mais afetadas pela passagem da depressão Kristin.

A Rede Expressos anunciou esta segunda-feira que vai permitir a possibilidade de reembolso total dos bilhetes, "até uma hora antes da partida" até 08 de fevereiro, como "medida excecional", na sequência das condições meteorológicas que afetam várias regiões do país.



Autocarro da Rede Expressos atingido por destroços após depressão Kristin PAULO CUNHA/LUSA

"Na sequência das condições meteorológicas adversas que têm afetado várias regiões do país, a Rede Expressos anuncia uma medida excecional de apoio aos passageiros, permitindo o reembolso a 100% dos bilhetes, até uma hora antes da partida", adianta a empresa, em comunicado.

Segundo a Rede Expressos, esta medida vai estar "em vigor até 08 de fevereiro de 2026" e abrange "todas as viagens em território nacional da Rede Expressos".

Para tal, "os pedidos devem ser efetuados através do website em www.rede-expressos.pt, no menu “Reembolsos”, respeitando o prazo máximo de uma hora antes da partida prevista", acrescenta.

A rede nacional de autocarros expresso justifica a decisão com o "agravamento das condições meteorológicas em Portugal, com precipitação, vento forte e queda de neve previstos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera", bem como com os "constrangimentos recorrentes na circulação rodoviária".

Na sexta-feira, a Rede Expressos tinha anunciado uma redução extraordinária de preços até 15%, a nível nacional, para viagens com destino às zonas mais afetadas pela passagem da depressão Kristin.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade, que foi prolongada este domingo, após uma reunião do Conselho de Ministros, até dia 08 de fevereiro.