Portugal

Montenegro: por vezes "não será possível fazer reparações nas casas nos primeiros dias"

Luana Augusto
Luana Augusto 18:29
Primeiro-ministro falou esta tarde ao País, num momento em que os efeitos da tempestade se fazem sentir, e admitiu que "estamos perante a semana que apresenta um desafio grande".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, falou na tarde desta terça-feira ao País, depois de se ter reunido com o Presidente da República. Considerou que "estamos perante a semana que apresenta um desafio grande" e pediu que a população siga as "recomendações que possam a vir ser dadas pelas autoridades". "É preciso ter medidas preventivas para não agravar a situação nas habitações, armazéns, indústrias afetadas", disse.

“Estamos a fazer o maior esforço possível para que a normalidade volte rapidamente à vida das pessoas”, garante primeiro-ministro

Montenegro admitiu também que "em muitas circunstâncias não será possível fazer reparações nas infraestruturas e casas, nos primeiros dias", mas, ainda assim, afirmou que "estão empenhados todos os meios disponíveis em todos os departamentos do Estado para acelerar o processo de recuperação e proteger o que está mais frágil".

O primeiro-ministro aproveitou ainda para confirmar que Marcelo Rebelo de Sousa irá ainda hoje e amanhã visitar as principais zonas afetadas pelo mau tempo, fazendo-se acompanhar por membros do Governo. O Presidente da República "vai poder constatar o esforço que todos estão a fazer: autarquias locais, instituições, empresas e muitos cidadãos de forma individual", confirmou.

E avançou que irá reunir-se com Marcelo já na próxima quinta-feira, dia 5. O encontro servirá para fazer uma "avaliação" da situação do mau tempo e irá ocorrer num momento em que se aproximam as eleições Presidenciais - cuja segunda volta acontece já no próximo domingo, dia 8.

Montenegro: por vezes "não será possível fazer reparações nas casas nos primeiros dias"