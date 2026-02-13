Mau tempo: Número de clientes da E-Redes sem energia aumenta para 45 mil

Num balanço relativo às 08h00, a empresa indicou que na zona mais crítica, a essa hora, estavam ainda cerca de 36 mil clientes sem energia.

O número de clientes da E-Redes sem abastecimento de energia elétrica no continente voltou a subir, sendo esta sexta-feira de 45 mil, devido ao surgimento de novas avarias e inundações, a maioria nas zonas de maior impacto da depressão Kristin.



Técnico da E-Redes trabalha para repor energia elétrica após mau tempo ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Na nota, a empresa reforça o alerta para que, caso identifique infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, a população se mantenha afastada e lhe reporte a situação (telefone 800 506 506 ou balcaodigital.e-redes.pt).

Na quinta-feira, no balanço anterior, a E-Redes tinha indicado que, pelas 08h00, havia um total de 33 mil clientes sem abastecimento de energia elétrica devido a avarias, a maioria delas, 25 mil, em zonas afetadas pela depressão Kristin, que ocorreu há duas semanas.

Na altura, mais de um milhão de clientes ficaram sem energia.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.