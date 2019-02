Mau tempo: Duas barras marítimas fechadas devido a agitação do mar

A barra marítima de Póvoa do Varzim está condicionada a embarcações de calado superior a dois metros que apenas devem "praticar a barra" no período compreendido entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar.



Já a barra de Vila do Conde está condicionada devido "ao acentuado assoreamento verificado na zona norte entre molhes" pelo que as embarcações apenas devem "praticar a barra" entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar, refere a informação publicada no site da Autoridade Marítima Nacional.

Duas barras marítimas estão este domingo fechadas a toda a navegação e outras duas estão condicionadas devido à agitação do mar, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).De acordo com a Autoridade, estão fechadas à navegação as barras de Esposende e de S. Martinho do Porto.